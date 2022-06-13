توجيهات استخباراتية عاجلة لرئيس الحكومة اليمنية

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شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاثنين، على ضرورة تطوير وتفعيل “الجهد الاستخباري” في عمل وزارة الداخلية لتدعيم الأمن والاستقرار في عدن وباقي المحافظة المحررة من الحوثيين.
جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الوزراء معين عبدالملك، بوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان وعدد من قيادات الوزارة.
ووجه “عبدالملك” القوات الأمنية بالالتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة بمحاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن وفق سياقات القانون وأطر العدالة.
وأكد على أهمية تطوير وتفعيل الجهد الاستخباري في عمل وزارة الداخلية، وأن يكون من أولويات عملها، من اجل تدعيم الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة.
وأشار إلى “المهام الجسيمة الماثلة امام وزارة الداخلية وكوادرها في المرحلة الراهنة وما تتطلبه من رفع اليقظة والجاهزية”.
وتشير تقارير إلى تزايد عمليات الاستهداف والنشاط للجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، والحوثيين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.