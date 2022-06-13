الحوثيون يشعلون المعارك في تعز بالتزامن مع وجود فريق أممي بالمدينة وزير حوثي يلطم مواطن في صنعاء ويكسر اصبعه الخارجية الأمريكية: إيران جعلت العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال توجيهات استخباراتية عاجلة لرئيس الحكومة اليمنية غداً الثلاثاء.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن مكافأة أمريكية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن الحرس الإيراني أو ينفذ “مهمة خاصة” الجيش يعلن استشهاد وإصابة 20 جنديا بنيران وهجمات جماعة الحوثي الارهابية .. الحوثي ينقلب على الهدنة الرئيس رشاد العليمي يزور الأزهر ويطلب من مشيخته تأهيل الأئمة اليمنيين على ثقافة الاعتدال مليشيا الحوثي تفتح النار على نزلاء السجن المركزي برداع وتصيب عدد منهم وفد أممي يصل تعز المحاصرة منذ 7 سنوات
يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غدٍ الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، بالتزامن مع استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في ارتكاب خروقاتها للهدنة الأممية وعدم تنفيذ التزاماتها برفع الحصار عن تعز.
ومن المقرر أن تحظى قضية حصار تعز بمساحة واسعة في الجلسة، في ظل تعنت مليشيا الحوثي ورفضها تنفيذ مقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ والذي تضمن فتح 5 طرق في محافظة تعز بينها خط رئيس واحد مؤدٍ إلى مركز المحافظة.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث غروندبيرغ إحاطة شاملة للمجلس عن نتائج جولتي المشاورات الأولى والثانية التي احتضنتهما العاصمة الأردنية عمّان، وكذا زيارته إلى صنعاء ولقائه قيادات مليشيا الحوثي، وعودته منها بشروط تعجيزية.
كما من المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن تطورات الأوضاع العسكرية والإنسانية والاقتصادية، ومدى التزام الأطراف بالهدنة الإنسانية التي جرى تمديدها لشهرين إضافيين تستمر حتى مطلع أغسطس القادم.