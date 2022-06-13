غداً الثلاثاء.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غدٍ الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، بالتزامن مع استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في ارتكاب خروقاتها للهدنة الأممية وعدم تنفيذ التزاماتها برفع الحصار عن تعز.

ومن المقرر أن تحظى قضية حصار تعز بمساحة واسعة في الجلسة، في ظل تعنت مليشيا الحوثي ورفضها تنفيذ مقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ والذي تضمن فتح 5 طرق في محافظة تعز بينها خط رئيس واحد مؤدٍ إلى مركز المحافظة.

ومن المتوقع أن يقدم المبعوث غروندبيرغ إحاطة شاملة للمجلس عن نتائج جولتي المشاورات الأولى والثانية التي احتضنتهما العاصمة الأردنية عمّان، وكذا زيارته إلى صنعاء ولقائه قيادات مليشيا الحوثي، وعودته منها بشروط تعجيزية.

كما من المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن تطورات الأوضاع العسكرية والإنسانية والاقتصادية، ومدى التزام الأطراف بالهدنة الإنسانية التي جرى تمديدها لشهرين إضافيين تستمر حتى مطلع أغسطس القادم.