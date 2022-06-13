الجيش يعلن استشهاد وإصابة 20 جنديا بنيران وهجمات جماعة الحوثي الارهابية .. الحوثي ينقلب على الهدنة

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكدت قوات الجيش الوطني، الإثنين، استشهاد وإصابة 20 جنديا بنيران وهجمات جماعة الحوثي الارهابية بمختلف جبهات القتال.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان له على تويتر، إن الخروقات الحوثية المتواصلة، تسببت بمقتل وإصابة 20 جندياً بعدد من الجبهات خلال اليومين الماضيين.

واتهم الجيش، جماعة الحوثي، بإرتكاب 185 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز وحجة ومأرب والجوف والضالع.

وبحسب المركز، فقد توزعت الخروقات الحوثية، بين 51 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً بجبهات محور تعز، و32 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و27 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و25 خرقاً جنوب وغرب وشمال مارب، و12 خرقاً في جبهات محافظة الجوف، وخرقاً واحداً في محور الضالع.

وأشار إلى أن الخروقات، تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة وبالقنّاصة، ونتج عنها مقتل خمسة من منتسبي الجيش وإصابة 15 آخرين.

وأرتفع شهداء وجرحى الجيش الوطني، بنيران وهجمات جماعة الحوثي، منذ مطلع الأسبوع الماضي، إلى أكثر من ثمانين جندياً، بعدد من المحافظات اليمنية، وفقا لبيانات متفرقة نشرها إعلام الجيش، بالرغم من الهدنة الأممية بين الطرفين والتي تم تجديدها مطلع الشهر الجاري.