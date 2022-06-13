مليشيا الحوثي تفتح النار على نزلاء السجن المركزي برداع وتصيب عدد منهم

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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فتحت مليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، النار على نزلاء السجن المركزي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وبحسب مصادر محلية فان ميليشيا الحوثي هاجمت نزلاء السجن المحتجين على سوء المعاملة من قبل إدارة السجن، بالرصاص الحي والقنابل الغازية، وأسفر الهجوم عن إصابة 5 سجناء بعضهم بجروح خطيرة.

وقالت المصادر انه وعقب الهجوم قام مدير السجن المطري، بأخذ المصابين إلى جهة مجهولة ولا أحد يعرف شيء عن مصير حياتهم، بالإضافة إلى وجود حالات اغماء واختناقات بين السجناء".

والنزلاء المصابين هم:

1- حسين حسن شربه.

2- نصر عباد السندي.

3- ناصر هليل المسعودي.

4- صالح ضف الله الطاعسي.

5- عبدالله هليل المسعودي.