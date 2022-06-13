وفد أممي يصل تعز المحاصرة منذ 7 سنوات

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصل وفد أممي إلى مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الإثنين، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المدينة المحاصرة منذ سبع سنوات.

وقالت مصادر محلية إن دييجو كوريلا نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن برفقة رؤساء المنظمات الإنسانية والدولية وصل إلى مدينة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية.

وتهدف الزيارة إلى تفقد الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها سكان مدينة تعز المحاصرة. بحسب المصادر.