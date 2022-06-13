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عاجل : المليشيات الحوثية تستهدف مدينة. مأرب بصاروخ باليستي

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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 #عاجل

مليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مدينة #مأرب المكتظة بالسكان ومخيمات النزوح بصاروخ بالستي قبل قليل... تفاصيل لاحقا 

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