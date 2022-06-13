أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هذه اللحظة

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين 13/06/2022:
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 558
بيع الدولار 560
شراء السعودي 148.20
بيع السعودي 148.40
أسعار الصرف في عدن:
شراء الدولار 1106
بيع الدولار 1115
شراء السعودي 292
بيع السعودي 295