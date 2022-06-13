آخر الاخبار

الحوثيون يشعلون المعارك في تعز بالتزامن مع وجود فريق أممي بالمدينة وزير حوثي يلطم مواطن في صنعاء ويكسر اصبعه الخارجية الأمريكية: إيران جعلت العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال توجيهات استخباراتية عاجلة لرئيس الحكومة اليمنية غداً الثلاثاء.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن مكافأة أمريكية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن الحرس الإيراني أو ينفذ “مهمة خاصة” الجيش يعلن استشهاد وإصابة 20 جنديا بنيران وهجمات جماعة الحوثي الارهابية .. الحوثي ينقلب على الهدنة الرئيس رشاد العليمي يزور الأزهر ويطلب من مشيخته تأهيل الأئمة اليمنيين على ثقافة الاعتدال مليشيا الحوثي تفتح النار على نزلاء السجن المركزي برداع وتصيب عدد منهم وفد أممي يصل تعز المحاصرة منذ 7 سنوات

أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هذه اللحظة

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1650

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين 13/06/2022:

الأسعار في صنعاء: 

 شراء الدولار 558

بيع الدولار 560

شراء السعودي 148.20

بيع السعودي 148.40

أسعار الصرف في عدن:

 شراء الدولار 1106

بيع الدولار 1115

شراء السعودي 292

بيع السعودي 295

إقراء أيضاً
الحوثيون يشعلون المعارك في تعز بالتزامن مع وجود فريق أممي بالمدينة
وزير حوثي يلطم مواطن في صنعاء ويكسر اصبعه
توجيهات استخباراتية عاجلة لرئيس الحكومة اليمنية
غداً الثلاثاء.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن
الجيش يعلن استشهاد وإصابة 20 جنديا بنيران وهجمات جماعة الحوثي الارهابية .. الحوثي
الرئيس رشاد العليمي يزور الأزهر ويطلب من مشيخته تأهيل الأئمة اليمنيين على ثقافة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس