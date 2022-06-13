ماذا قال مدرب منتخب اليمن قبل مباراة منغوليا غدا؟ وهل ما تزال هناك فرصة للتأهل؟

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عُقد ظهر اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخبنا الوطني الأول مع نظيره المنغولي والتي ستقام غداً الثلاثاء عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت اليمن في ختام مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية.

وأوضح مدرب المنتخب اليمني عادل عمروش ان مباراة الغد ليست سهلة كون المنتخب المنغولي فريق جيد ومنظم ويلعب بحماس وروح الفريق الواحد ولم يكن موفق في مباراتيه الماضيتين.

ورد عمروش على اسئلة وسائل الاعلام قائلاً: تعلمنا كثيراً من خسارتنا السابقة أمام فلسطين ، ولم يكن سهل علينا تقبل تلك الخسارة الثقيلة ، ولكن هذا حال كرة القدم وعلينا تناسي تلك المباراة والتركيز على مباراة الغد .

ونوه عمروش إلى انه يسعى للفوز على منغوليا ويحاول تجهيز الفريق نفسياً وبدنياً وفنياً قدر المستطاع للمباراة ، حيث وأن نظام التصفيات مضغوط ولم يتيح الوقت الكافي للاستشفاء وتصحيح الاخطاء الفنية واستعادة اللاعبين ذهنياً وبدنياً وتنفيذ كل المعلومات والخطط الي يتلقونها.

لافتاً الى أن تشكيلة المنتخب الحالية تتكون من العناصر الشابة والوجوة الجديدة التي تشارك مع المنتخب للمرة الأولى وتحتاج للوقت والعمل المكثف للتطور.

من جانبه أكد اللاعب أحمد السروري أن جميع اللاعبين يسعون لتقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير لمحو الصورة السلبية بعد الخسارة امام المنتخب الفلسطيني.

واضاف قائلاً: ارتكبنا اخطاء كثيرة امام فلسطين ، وسنعمل على تصحيحها غداً ، وهدفنا الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة فلسطين والفلبين والحسابات المعقدة للمنافسة على احدى بطاقات المركز الثاني (الخمس) المؤهلة الى كأس آسيا.

ويحتاج المنتخب اليمني لمعجزة للتأهل ضمن افضل مركز ثاني، حيث يلزمه الفوز بنتيجة كبيرة على منغوليا على ان تخسر الفلبين من فلسطين بأكثر من 5 اهداف، ثم النظر في نتائج الفرق في المجموعات الخمس الأخرى.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الست، مباشرة الى نهائيات كأس آسيا 2023 ،اضافة الى افضل 5 منتخبات حصدت المركز الثاني.