بالضربة القاضية.. ملاكم يمني يتألق رافعا علم بلاده ويحقق فوزه الحادي عشر على التوالي بلا خسارة

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نجح الملاكم اليمني الأمريكي خالد التويتي -25 عاماً- في تحقيق فوزه الحادي عشر، بعد تغلبه في نزال السبت 11 يونيو 2022م، مع خصمه الملاكم ستارلين رييس سييرا في جمهورية الدومنيكان.

وحقق التويتي، انتصارا مبهرا أمام خصمه في الجولة الأولى بالضربة القاضية في الدقيقة الأولى من النزال مع ملاكم جمهورية الدومنيكان.

وبذلك يكون خالد التويتي الملاكم اليمني ذو الجنسية الأمريكية قد حقق انتصاره الحادي عشر على التوالي في وزن الريشة وبدون أي خسارة خلال مشواره في عالم الملاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأمل الجماهير اليمنية أن يمضي التويتي على خطى النجم اليمني (بريطاني الجنسية) نسيم حميد، الذي أبهر العالم بأدائه وانتصاراته وأسلوبه الفريد، فقد نجح في فرض سطوته على لقب وزن الريشة خلال حقبة التسعينيات، وخاض مسيرة زاهية توجها بـ36 انتصارا، مقابل هزيمة واحدة، قبل أن يعتزل عام 2002.