الرئيس العليمي يضع هذا الملف على صدارة الأولويات الاساسية لتعزيز مشروع استعادة الدولة

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، إن "المجلس والحكومة يضعون ملف رعاية الجرحى في صدارة الاولويات الاساسية لتعزيز مشروع استعادة الدولة ومؤسساتها، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والامن والاستقرار".

جاء ذلك خلال استقباله في مقر اقامته بقصر القبة بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم الاحد، ممثلين عن جرحى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة.

ووفق وكالة "سبأ" الحكومية فقد أكد العليمي على "حرص مجلس القيادة الرئاسي، على تقديم كافة اوجه الدعم للقوات المسلحة، والمقاومة الشعبية التي سطرت ملاحم بطولية في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري، واحباط المطامع الايرانية في اليمن".

وذكر أن "مجلس القيادة الرئاسي ماض على درب الشهداء والجرحى الذين قدموا ارواحهم ودماءهم رخيصة من اجل حرية ورفعة وهوية وطنهم ومستقبله".

وأضاف أن "مشروع انشاء هيئة وطنية جامعة معنية بملف الجرحى، يجري كما خطط له، بما في ذلك حشد الموارد المالية، والبشرية اللازمة لخدمة ورعاية هذه الفئة العزيزة من شعبنا".

ووجه في هذا السياق بـ"بلورة الافكار، والاحتياجات العاجلة لإنهاء معاناة الحالات الطارئة من الجرحى، وصولا الى وضع خطط اكثر استراتيجية للهيئة المرتقب انشائها بقانون".

وأعرب العليمي عن "عظيم شكره وتقديره للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة لجرحى القوات المسلحة والمقاومة"، كما أثني على "التسهيلات والرعاية الطبية التي تقدمها جمهورية مصر العربية في هذا الجانب".

وكان الرئيس العليمي قد وجه في خطاب ألقاه عشية العيد الوطني الـ 32 للوحدة اليمنية (22 مايو)، الحكومة بالإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية الخاصة بعلاج ورعاية جرحى ومصابي ومعاقي القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية وعائلات الشهداء منهم، وإصدار قانون بإنشاء صندوق خاص بمواردها، محدداً مهلة شهر واحد أمام الحكومة لإنجاز المشروع.