قرار سعودي يفاجئ بريطانيين راغبين بالحج هذا العالم

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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فاجأ قرار صادر من وزارة الحج والعمرة السعودية، البريطانيين الراغبين بتأدية مناسك الحج هذا العام.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، فإن الوزارة قررت مؤخرا إلزامية الحجز لأداء مناسك الحج عبر منصة إلكترونية.

وأوضحت أن المسلمين في بريطانيا الذين سجلوا ضمن حملات للحج، ودفعوا أموالا مقابل ذلك، باتوا مهددين بخسارة فرصة تأدية فريضة الحج لهذا العام.

وبحسب وزارة الحج السعودية فإنه ليس كل من يقدم على المنصة الإلكترونية سيسمح له بالحج، إذ سيكون هناك قرعة لاختيار عدد الذاهبين.

وتتراوح تكلفة الحج من بريطانيا ما بين 6000 جنيه إسترليني إلى أكثر من 10000 جنيه إسترليني.

وذكرت "بي بي سي" أن رئيسة المجموعة البرلمانية للحج والعمرة في مجلس العموم البريطاني ياسمين قريشي، وجهت رسالة إلى وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، تطلب تأجيل العمل بالنظام الجديد حتى العام المقبل.

وقالت قريشي إنها لا تعلم إذا كانت الشركات سترد الأموال لأصحابها، كما أنها قلقة بشأن كيفية حماية أموال الحجاج في ظل النظام الجديد، وما هي إجراءات حمايتهم.

وأضافت قريشي: "بالتأكيد لهذا العام، لا تستخدموا نظام البوابة الإلكترونية لأنه لن يعمل.

لمن تشكو إذا لم تسر الأمور بشكل صحيح؟".

كما أنه من غير الواضح عدد تأشيرات الحج التي سيتم تخصيصها للحجاج البريطانيين.

في السابق كان يتم إصدار حوالي 25 ألف تأشيرة كل عام