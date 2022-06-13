راقب أظافرك جيدً.. علامات تشير إلى تعرضك للإصابة بهذا المرض المميت

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يعد التشخيص المبكر للإصابة بمرض السرطان أمر بالغ الأهمية نظرًا لاحتمالات البقاء على قيد الحياة، ويتطلب ذلك ملاحظة بعض العلامات التي قد تظهر بعناية شديدة، والبعض لا يفكر بأن تكون من بين تلك العلامات ما يظهر منها على الأظافر، فقد تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد، بحسب ما ذكر موقع express.

وسرطان الجلد هو أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا، وهو الشكل الأسرع نموًا للمرض، لكن عندما يتم تشخيصه وعلاجه مبكرًا، غالبًا ما يتم اللجوء إلى الجراحة التي تعيد عددًا كبيرًا من الحالات إلى حالة الهدوء.

تظهر العلامات الأكثر شيوعًا للحالة عادةً على سطح الجلد، في شكل شامة أو قرحة، ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض العلامات الموجودة في الأظافر أيضًا علامة تحذير مبكر، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وتشجع الأكاديمية الناس ليس فقط على فحص بشرتهم ولكن أيضًا على أظافرهم بحثًا عن علامات السرطان، فيمكن أن يتطور الورم الميلاني تحت وحول أظافر اليدين والقدمين.

غالبًا ما يظهر على الإبهام أو إصبع القدم الكبير ليدك أو قدمك المهيمنة، وتشمل علامات سرطان الجلد حول الأظافر خط بني أو أسود أسفل الظفر، أو نتوء أو عقدة تحت الظفر، أو جلد داكن حول الظفر، أو ظفر يرفع ويسحب بعيدًا عن فراش الظفر، أو انقسام أسفل الظفر منتصف الظفر.

ويصبح الورم الميلاني أكثر شيوعًا مع تقدم العمر ويمكن علاجه بدرجة كبيرة إذا تم اكتشافه مبكرًا، كما أنه غالبًا ما يُشار إلى التغييرات الأخرى في الجلد، مثل الطفح الجلدي أو الدمامل أو الإحمرار، كعلامات شائعة للحالة.

ويتطلب النزيف والتقرح وحكة الجلد غير المعتادة عناية طبية عاجلة، كما أنه على الرغم من أن هذه العلامات ستظهر في أي مكان من الجسم، إلا أنها تظهر بشكل أكثر شيوعًا على الظهر عند الرجال وعلى الساقين عند النساء.