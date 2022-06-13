اشتعال حرب التصريحات الإعلامية من جديد بين بكين وواشنطن

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شهدت «الحرب الكلامية» بين الصين والولايات المتحدة تصعيداً، أمس (الأحد)، على خلفية مصير تايوان.
وأعلن وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، أن بلاده «ستقاتل حتى النهاية» لمنع تايوان من إعلان استقلالها.
وجاء هذا الإعلان عقب تصريحات لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أدان فيها النشاط العسكري الصيني «الاستفزازي والمزعزع للاستقرار» قرب تايوان.
وأدّت عمليات التوغل غير المسبوقة لطائرات حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان إلى زيادة التوتر في الأشهر الأخيرة.
وقال وي فنغي، في قمة «حوار شانغري - لا» الأمنية في سنغافورة: «سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية.
هذا هو الخيار الوحيد للصين»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن «الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين لن يحققوا بالتأكيد أهدافهم».
وتابع وزير الدفاع الصيني: «لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم القوات المسلحة الصينية وقدرتها على حماية وحدة أراضيها».
وحضَّ وي واشنطن على «الكف عن تشويه سمعة الصين (...) والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين والتوقف عن الإضرار بمصالحها».
وكان وزير الدفاع الأميركي قد انتقد أول من أمس «الإكراه» الصيني «المتزايد» لتايوان.
وقال في «حوار شانغري - لا»: «شهدنا ازدياداً مطرداً في الأنشطة العسكرية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار قرب تايوان