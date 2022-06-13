رئيس الاستخبارات السعودية يكشف عن سر الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي إلى المملكة

الإثنين 13 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 763

انتقد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، ما أسماه "رقصة بين المسؤولين الأمريكيين ووسائل الإعلام" حول زيارة مقترحة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة.

وقال في مقال صحفي نشره في موقع "عرب نيوز"، إنه يبدو أنه بعد الكثير من البحث الذاتي من قبل الرئيس، قد تتم الزيارة بالفعل.

وأضاف: "بدأ المتحدثون باسم البيت الأبيض الزيارة التي تطورت من 1 يونيو: من تكرار قصير ومقتضب لإدانات الرئيس السابقة والشهيرة للمملكة وحكومتها - إلى 7 يونيو ، إعادة سرد مطولة لأكثر من 80 عامًا للبلدين من العلاقات الودية والمتبادلة المنفعة".

وتابع: "الرئيس الأمريكي بالطبع يسعى لتحقيق مصالح بلاده ، حيث كانت لقاءات الرؤساء السابقين مع القادة السعوديين لنفس الغرض. استخدم المتحدثون الرسميون كلمات مثل الشركاء الاستراتيجيين لتصنيف العلاقة.. كسعودي ، يسعدني أن السيد بايدن يدرك أهمية العلاقة في احتواء السلوك الإيراني التخريبي بشكل عام، وخطر الإرهاب، وتحقيق السلام في اليمن، والعمليات العسكرية المشتركة، وغيرها من الاعتبارات".

وتحدث عن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "إن الشعبية المتدهورة للرئيس هي التي تأتي به إلينا. إنها شرعيته التي يأمل في تعزيزها من خلال لقائه مع ولي العهد السعودي".

كما تحدث عن حقوق الإنسان في أمريكا عارضا بععض النماذج، وعلق: "وقال: "من ناحية أخرى، أطلب بكل احترام من قادتنا تذكير الرئيس، سواء في السر أو العلن، بما يلي: أولاً ، قامت الحكومة الأمريكية بسجن أكثر من ألف شخص في مختلف السجون والمعسكرات بتهم الإرهاب دون اللجوء إلى أمر الإحضار أو أي حقوق يضمنها دستور الولايات المتحدة. وذهبت إلى حد إقامة معسكر اعتقال في أراض أجنبية حتى لا تمنحهم تلك الحقوق.. بينما تم إنشاء المعسكر في ظل إدارة سابقة ، يلتزم جو بايدن ، نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما والرئيس الآن، بإغلاق معسكر الاعتقال. يجب أن يعد قيادتنا بأنه سيلتزم بذلك. ثانيًا ، بمساعدة من مشروع البراءة ، يقدر مركز الإدانات الخاطئة في الولايات المتحدة أن هناك حوالي 20 ألف شخص أدينوا زورًا وسجنوا. تم تبرئة 850 فقط منذ الثمانينيات".

وتابع: "هذه بعض انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة التي لا تتطلب إجراءات رئاسية فحسب، بل تتطلب أيضًا أحكامًا في الكونجرس ومجلس الشيوخ. انتقد أعضاء المجلسين بشدة المملكة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان لأن على من يسكن في بيوت زجاجية ألا يلقي بالحجارة".

واختتم: "أنا متأكد من أن الرئيس بايدن، إذا نزل أخيرًا على الأراضي السعودية ، سيحصل على كل التكريمات المستحقة التي مُنحت لجميع الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين غادروا هنا. لذلك نقول أهلا وسهلا أي (أهلا بك) سيادة الرئيس".