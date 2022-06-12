الأمم المتحدة تطلب دعماً إيرانيا للحفاظ على صمود الهدنة في اليمن

الأحد 12 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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طلب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش دعما ايرانيا لجهود مبعوثه الخاص الى اليمن هانس غروندبرغ للحفاظ على صمود الهدنة الانسانية في ظل استمرار تعثر احراز تقدم في تنفيذ تدابير بناء الثقة المتعلقة بملفي فتح الطرقات في تعز وتبادل الاسرى.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، ان غوتيرش بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ملف الهدنة في اليمن .

وتأمل الامم المتحدة البناء على الهدنة الانسانية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع ابريل الماضي، في تأمين وقف دائم لاطلاق النار وصولا الى تسوية سياسية شاملة للنزاع الذي طال امده في البلاد.

ونوه الوسيط الاممي الى اليمن مرارا بصمود الهدنة التي شهدت خلال الشهرين الماضيين انحسارا كبيرا في اعداد الضحايا المدنيين، ودخول مزيد من الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي .

وتعثرت جولتان من النقاشات برعاية الامم المتحدة في العاصمة الاردنية في تحقيق اي اختراق توافقي بشأن ملف المعابر والطرقات الى مدينة تعز نتيجة تعنت تلاميذ طهران "مليشيات الحوثي" .