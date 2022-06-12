الرئيس العليمي :مشروع الامامة الجديد بثوب ولاية الفقيه اغرق اليمن بالحرب والدمار

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قال الرئيس رشاد العليمي، اليو الأحد، "ان مشروع الامامة الجديد بثوب ولاية الفقيه وشعار تصدير الثورة الخمينية اغرق البلاد بالحرب والدمار، ويحاول اعادة اليمن الى العهد البائد، وفوق ذلك الامعان بتمزيق نسيجه الاجتماعي ومحاولة سلخه عن كيانه العربي، وتحويله الى قاعدة تهديد لأمن دول الجوار والملاحة العالمية".
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس رشاد العليمي لمجلس النواب المصري، في ثاني ايام زيارته الرسمية الى جمهورية مصر العربية.
واكد الرئيس، التزامه مع بقية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالوقوف امام المشروع الايراني الفارسي التوسعي في المنطقة، محذرا البلدان العربية من ويلات هذا المشروع التخريبي وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأشاد العليمي الى "الدور الذي يمكن ان يلعبه البرلمانيون المصريون في دعم القضية اليمنية العادلة، مذكرا بموقف مصر التاريخي الى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري، عندما كان التجهيل، والخرافة، والفقر، والاستبداد، سلاح النظام الامامي لكبح التحاق اليمن بعصر الدولة والمواطنة المتساوية".