صدور توجيهات رئاسية عاجلة بشأن جرحى قوات الشرعية والرئيس العليمي يؤكد :مجلس القيادة ماضٍ على درب الشهداء والجرحى

الأحد 12 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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اكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بان مجلس القيادة ماض على درب الشهداء والجرحى الذين قدموا ارواحهم ودماءهم رخيصة من اجل حرية ورفعة وهوية وطنهم ومستقبله.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاحد في مقر اقامته بقصر القبة في العاصمة المصرية القاهرة ممثلين عن جرحى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة.

واكد الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، على تقديم كافة اوجه الدعم للقوات المسلحة، والمقاومة الشعبية التي سطرت ملاحم بطولية في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري، واحباط المطامع الايرانية في اليمن.

واشار الى ان المجلس والحكومة يضعون ملف رعاية الجرحى في صدارة الاولويات الاساسية لتعزيز مشروع استعادة الدولة ومؤسساتها، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والامن والاستقرار.

واكد ان مشروع انشاء هيئة وطنية جامعة معنية بملف الجرحى، يجري كما خطط له، بما في ذلك حشد الموارد المالية، والبشرية اللازمة لخدمة ورعاية هذه الفئة العزيزة من شعبنا.

ووجه في هذا السياق ببلورة الافكار، والاحتياجات العاجلة لانهاء معاناة الحالات الطارئة من الجرحى، وصولا الى وضع خطط اكثر استراتيجية للهيئة المرتقب انشائها بقانون.

واعرب الرئيس عن عظيم شكره وتقديره للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة لجرحى القوات المسلحة والمقاومة، كما اثنى على التسهيلات والرعاية الطبية التي تقدمها جمهورية مصر العربية في هذا الجانب حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.

وفي اللقاء استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى شرح من سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، وممثلي اللجان العسكرية المعنية بالجرحى، والملحقين العسكري والطبي في السفارة، حول الصعوبات التي تواجه عمل هذه اللجان، والاحتياجات اللازمة لتجاوزها.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعدد من المعنيين.