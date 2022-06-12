غرفة عمليات مكتب الصحة بمأرب تكشف عن إحصائيات حملة التطعيم الطارئة

الأحد 12 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قالت غرفة عمليات مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة إن نسبة من حصلوا على لقاح التحصين ضد مرض الحصبه بلغ 88%.

وأكدت غرفة العمليات في إحصائية صادرة عنها أنه تم تحصين 148 ألف و997طفل وطفلة من سن سته اشهر وحتى العاشره من العمر،.

وذكرت غرفة العمليات في إحصائيتها أن الفرق عملت خلال أيام الحملة المعتمدة بسته أيام في المرافق الصحيه والمواقع الثابته والمتحركة بالمديريات المستهدفة..

من جهته شكر الدكتور عبدالعزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة، جميع مشرفي الفرق والعاملين بالحملة وهنأهم بهذا النجاح الذي حققوه. وشكره للقيادة وزارة الصحة العامة والسكان ووكلاء قطاعات الوزارة..

وثمن الشدادي الجهود التي بذلت ، والأداء الذي وصفه الممتاز ، وجدية عمل الفرق في جميع القري والمناطق ومخيمات النازحين في مديريات المحافظة، وجهود مشرفي المحافظة والإشراف المركزي..

وأثنى مدير عام مكتب الصحة بجميع الجهات التي تعاونت ، سواء في السلطة المحلية، والإعلاميين وخطباء المساجد ، ووجاهات إجتماعية وغيرهم