الانتقالي يبتز قيادة البنك المركزي لإنشاء شبكة مالية خاصة به ويتهم مسؤول في "الشرعية" بتبنى مقترح بنقل البنك الى صنعاء.. من هو؟

الأحد 12 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1338

كشف مصدر مطّلع عن ضغوط يمارسها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على البنك المركزي في عدن وقيادته الجديدة للحصول على ترخيص لإنشاء بنك تجاري وشبكة مالية تابعة له.

وقال المصدر إن المجلس يمارس ابتزازا على البنك في محاولة منه للضغط على قيادته لمنحه تصاريح جديدة لبنوك وشركات صرافة أُنشئت مخالفة لتعليمات البنك المركزي.

وأكد المصدر ان المجلس يضغط على قيادة البنك لتتراجع عن قرارها بوقف شركات مصرفية كانت تضارب بالعملة، بحسب قناة بلقيس.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أصدر بيانا، في وقت سابق، يحذّر فيه من أي محاولات وصفها بالبائسة تستهدف نقل البنك المركزي إلى صنعاء من خلال أطروحات يتبناها وكيل محافظ البنك منصور راجح، حسب تعبيره.

وشهد الريال اليمني تراجعا، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصلت قيمة الدولار في السوق الموازية إلى قرابة ألف ومائة ريال، متراجعا عن تسعمائة ريال في أبريل/ نيسان الماضي.