ضبط سيارة على متنها مخدر الشبو بسيئون

الأحد 12 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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ضبطت دورية أمنية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، اليوم، سيارة تقل ثلاثه أشخاص بحوزتهم مادة الشابو المخدر وأدوات تعاطيه.

وقالت مصادر أمنية، إن دورية أمنية تمكنت من ضبط ثلاثه أشخاص يسكنون في سيئون أعمارهم ما بين (25 – 35 عاماً) كانوا يستقلون سيارة وبحوزتهم كيس صغير لون أحمر وقصدير بداخله مادة الشابو بالإضافة الى أدوات تعاطيه وتم تسليمهم إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولفتت المصادر أن الوحدات الأمنية تواصل جهودها في ضبط مروجي ومهربي المواد المخدرة، ورفع اليقظة في العمليات التفتيشية بالنقاط والدوريات الأمنية، للحد من انتشارها في أوساط المجتمع.

وتهيب الجهات الأمنية بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي مشتبه متعاط او مروج لأي مادة مخدرة الاتصال على رقم مكافحة المخدرات (05445656).

ومخدر الشابو هو أحد المخدرات المصُنعة التي انتشرت مؤخراً، وينتمى إلى فئة الأمفيتامينات التي تسبب نشاط الجهاز العصبي، فهو عبارة عن بلورات زجاجية، يتم طحنها وتعاطيها عن طريق الحقن أو التدخين، ويعتبر أكثر المخدرات المنتشرة فتكاً وإدماناً، ويسبب في زيادة القدرة الجنسية وتكسر الاسنان وأمراض نفسية تصل إلى حد الجنون وتدفع متعاطيه لارتكاب جرائم الاغتصاب والقتل لأقرب المقربين له.

وشهدت محافظات عدن وشبوة وحضرموت خلال الأشهر الماضية تناميا مخيفا وغير متوقع لتجارة وتهريب مادة الشابو إحدى أخطر أنواع المخدرات المتعارف عليها عالمياً.