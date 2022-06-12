العليمي: المبعوث الأممي فشل في إقناع قيادات الحوثي بفك الحصار عن تعز

الأحد 12 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، في كلمة ألقاها أمام الجامعة العربية، الأحد، عن أمله في مبادرة من الجامعة للترتيب لاجتماع عربي ودولي لإعادة إعمار اليمن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية ومجلس التعاون الخليجي.

وقال العليمي إنه يتطلع لدور فاعل للجامعة العربية من أجل فتح معابر تعز والمدن الأخرى وإنقاذ الناقلة صافر من الانهيار.

كما أشار إلى حالة من الإحباط من إمكانية تحقيق السلام مع "جماعة إرهابية كرست جهودها ومنابرها للتعبئة والموت وليس للحياة"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الحكومة أوفت بوعودها في تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء وعمان والقاهرة "في حين لا تزال بالكامل طرق تعز والمحافظات الأخرى تحت الحصار الحوثي".

وأوضح أنه في الشهر الأول للهدنة دخلت كافة سفن الوقود عبر ميناء الحديدة دون وفاء الحوثيين ببند إيداع المرتبات وتسليمها وصرفها في مناطق سيطرة الميليشيا.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، زار صنعاء قبل يومين ولم يستطع إقناع قادة الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بفك الحصار عن تعز والمحافظات الأخرى.