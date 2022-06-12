ثلاث محافظات في اليمن تعيش مجاعة حقيقية

الأحد 12 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن ظروفا شبيهة بالمجاعة ظهرت مجددا في محافظات حجة وعمران والجوف للمرة الأولى منذ عامين.

وأوضحت اللجنة، في تقرير لها، أن هناك ما يقرب من خمسين ألف شخص يعيشون في ظروف المجاعة، فيما يوصف معدل سوء التغذية لدى الأطفال بأنه من أعلى المعدلات في العالم.

وأظهر مسح حديث أن ثلث العائلات، التي تم بحثها ضمن التقرير، لديها فجوات في وجباتها الغذائية.

أكدت اللجنة أن المستوى الحالي لانعدام الأمن الغذائي في اليمن غير مسبوق، كما يسبب معاناة شديدة لملايين الناس على الرغم من المساعدات الإنسانية المستمرة.

وذكرت اللجنة أن اليمن يعاني من شح المياه، وأن الصراع الذي طال أمده ونقص الاستثمار في البنية التحتية للمياه حرَم ملايين اليمنيين من الوصول إلى مياه نظيفة وصالحة للشرب.

وفقد أغلب السكان مصادر دخلهم، ما تسبب في أوضاع مجاعة شبه شاملة، مع تزايد عدد المواطنين الذين يلجأون إلى مستويات متزايدة من الاقتراض من أجل الاستهلاك الغذائي، فضلا عن الاعتماد على دعم الدخل من المساعدات الإنسانية والتحويلات النقدية.