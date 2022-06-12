في اليمن.. صحفي تحول الى بائع للثلج يشتكي ظلم البلدية «صورة»

الأحد 12 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أثار ناشطون، قصة مواطن يمني، كان يعمل صحفيا قبل ان تضطره الظروف للعمل في بيع الثلج في شوارع العاصمة صنعاء.

الصحفي بائع الثلج اسمه فيصل عبدالحميد دبوان السراجي، اشتكى من تعرضه لمضايقات في مهنته كبائع للثلج من قبل البلدية وقد تم حجزه مرتين خلال شهر وتهديده بأنه سيتم تكسير أدواته.

وسبق ان تعرض لعدة اعتداءات بسبب رفضه دفع أموال بدون سندات رسمية للبلدية.

وناشد ناشطون التدخل لانقاذ وضع الصحفي بائع الثلج ،حيث وان عليه ديون ويعاني من وضع مادي صعب.