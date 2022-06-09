هل قرر الحوثي تصفية الهدنة.. تصعيد خطير في مختلف جبهات القتال

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس غرفة الأخبار

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ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يوم أمس الأربعاء (8 يونيو) 91 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال.

وذكر موقع الجيش سبتمر نت بان الخروقات توزّعت بين 29 خرقاً في محور تعز، و21 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و17 في جبهات محافظة حجة، و9 خروقات في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، وثلاثة خروقات في جبهات الجوف، وخرقان في جبهات محور الضالع.

وتنوّعت الخروقات بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبعربات bmb وبالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عن بعضها إصابة 12 من أبطال الجيش الوطني.

كما طال القصف الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين، ففي الساعة 12:10 استهدفت المليشيا الحوثية بطائرة مسيرة مفخخة تجمعًا لأطفال في قرية القحار بمقبنة ونتج عنه استشهاد 2 أطفال، فيما استهدفت في الساعة 13:20 حي الجحملية الآهل بالسكان بقذيفة هاون ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين.

واستمرت المليشيا الحوثية عمليات استحداث مواقع ومحاولات تمركز في مناطق هامة، إضافة إلى نشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات.