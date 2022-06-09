زعيم خليجي يعلن دعم بلاده التام لعضوية اليمن الكاملة في مجلس التعاون الخليجي

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس غرفة الأخبار

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أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن تأييد بلاده التام لعضوية اليمن الكاملة في مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن العاهل البحريني أعرب خلال استقباله الرئيس رشاد العليمي، الذي يزور المنامة حالياً، "عن اعتزازه باليمن وتاريخه العريق".

ونوه بما وصفه بـ"الصمود الأسطوري" للشعب اليمني في" مواجهة المخاطر وإفشال المخططات التآمرية والتخريبية، الرامية الى زعزعة استقرار وأمن المنطقة".

وشدد ملك البحرين على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع القيادة والحكومة اليمنية المعترف بها، وتبادل الزيارات بين الجانبين، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان العليمي وصل المنامة الأربعاء، في ثاني محطة لجولة رئاسية خارجية استهلها بزيارة الكويت، وتشمل أيضاً قطر ومصر.

وأشاد الرئيس العليمي بالموقف البحريني المشرف إلى جانب الشعب اليمني، ضمن تحالف دعم الشرعية، وفي الدفاع عن قضيته العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، حد قوله.

واستعرض مستجدات الوضع اليمني، والصعوبات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي على مختلف الاصعدة، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية.

وقال إن حكومته عازمة على تعزيز حضور السلطات والعمل من الداخل اليمني، وتطبيع الأوضاع بدعم سخي من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأكد العليمي التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، رغم إمعان جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني في رفض كافة الجهود والمساعي الحميدة في هذا السياق، بما في ذلك المبادرة السعودية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد، حد تعبيره.