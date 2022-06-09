الرئيس العليمي يجدد ثقته بدعم دول الخليج ويؤكد: ”عازمون على تعزيز حضور السلطات والعمل من الداخل اليمني“

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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جدد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي الخميس، ثقته بوقوف دول التحالف، بقيادة السعودية إلى جانب اصلاحاته الاقتصادية والخدمية والسياسية والعسكرية، على طريق استعادة الدولة من قبضه جماعة الحوثيين.

وأشاد الرئيس العليمي خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ محمد آل خليفة، في ثاني أيام زيارته الرسمية للمملكة بالدعم الدبلوماسي البحريني الكبير الذي تحظى به القضية اليمنية في المحافل الاقليمية والدولية، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وفي المقابل، أعرب "آل خليفة" عن تفاؤل حكومته بالتغيير السياسي الأخير، مشيرا إلى أن "السلاح الأمضى الان هو توحيد كافة القوى اليمنية لمواجهة الخطر والتحديات المشتركة"، حد قوله.

وفي لقاء منفصل، بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الصافرية في المنامة، قال الرئيس العليمي انه ومجلس القيادة عازمون على تعزيز حضور السلطات والعمل من الداخل اليمني، وتطبيع الاوضاع بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

وفي ذات السياق، زار الرئيس العليمي وزارة الداخلية البحرينية، للإطلاع على التطورات التي تشهدها المؤسسة الأمنية في المملكة المصنفة ضمن قائمة الدول المتقدمة في هذا المجال.

واعتبر العمل الأمني البحريني مكسبا ليس للمملكة فقط، بل لليمن والمنطقة وجهود مكافحة الجريمة، والتنظيمات الإرهابية.