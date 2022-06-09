البحرية الإريترية تفرج عن 80 صيادا يمنيا بعد مصادرة قواربهم ومعداتهم

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أفادت مصادر ملاحية، الخميس، بإفراج البحرية الإرتيرية عن 80 صيادا يمنيا سبق أن احتجزتهم، اثناء عملهم في المياه الاقليمية قبالة سواحل اليمن.
وقالت المصادر إن 80 صيادا يمنيا وصلوا، صباح اليوم، إلى مركز الانزال السمكي في مدينة الخوخة التابعة للحديدة غربي اليمن، افرجت عنهم البحرية الإريترية عقب مصادرة قواربهم ومعداتهم.
وسبق أن احتجزت السلطات الإرتيرية كثير من الصيادين اليمنيين من المياه اليمنية قبالة سواحل اليمن وتعمل على مصادرة قواربهم ومعداتهم، في ظل صمت الحكومة اليمنية رغم تكرر ممارسات الاعتقال ومصادرة قوارب الصياديين من قبل البحرية الارتيرية.