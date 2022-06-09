عاجل .. انهيار كبير للريال االيمني والدولار يتجاوز الـ11 (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف)

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قالت مصادر مصرفية بأن الريال اليمني سجل تدهوراً جديداً أمام سلة العملات الأجنبية في تعاملات، الخميس 9 يونيو/حزيران، في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة.
وأكدت المصادر ان الدولار تجاوز حاجز الـ 1100 ريال للدولار الواحد، فيما اقترب الريال السعودي من 300 ريال، في مناطق الشرعية، وسط استقرار نسبي في مناطق الحوثيين.
وبلغت قيمة شراء الأمريكي الدولار الواحد 1100 ريال، فيما سجل الريال السعودي 290 ريالاً. بحسب المصادر ذاتها.
وعزت المصادر السبب إلى أن هذا الانهيار، إلى فشل إجراءات البنك المركزي في إصلاح الإختلالات السابقة التي ساهمت خلال الفترات الماضية في تدهور أسعار الصرف.