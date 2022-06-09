عبدالملك الحوثي يهدد باستهداف السعودية مجددا ويكذب بخصوص حصار تعز

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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هدد زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، باستئناف الهجمات باتجاه السعودية، متهما التحالف التي تقوده الرياض، بالتحضير لبدء تصعيد في المرحلة القادمة.

وقال زعيم المليشيا، عبد الملك الحوثي، أن أولويات جماعته في هذه المرحلة تكمن في التصدي للتحالف.

وأشار إلى أن التحضيرات مستمرة لتصل الطائرات المسيّرة لمدى أبعد بفاعلية أكبر وتقنيات متطورة أكثر، حد قوله، زاعما أن السعودية تستجدي العالم للحصول على أي منظومات لإسقاط الصواريخ.

وحول حصار تعز، ناقض الحوثي نفسه حين تحدث، في لقاء مع شخصيات من محافظة تعز، بحسب وكالة "سبأ" الحوثية ، أن جماعته مستعدة لفتح الطرق، في وقت رفضت المليشيا تنفيذ بنود الهدنة، بما فيها رفع الحصار عن تعز، وفتح الطرق، ودفع رواتب الموظفين.

ووصل المبعوث الاممي الى صنعاء يوم امس بعد فشل جولة المفاوضات الثانية في الاردن بين وفدي الشرعية والحوثيين.

ورفض وفد الحوثي مقترح اممي بفتح 4 طرق في تعز بينها طريق رئيسي، وطريق خامس في الضالع، في حين وافق الوفد الحكومي عليه.