عبدالملك الحوثي يهدد باستهداف السعودية مجددا ويكذب بخصوص حصار تعز ضبط كمية كبيرة من مادة مخدرة توجد في «القات» في عملية هي الأكبر داخل أوروبا وتحذير من خطورة «مشتقات القات الإصطناعية».. شاهد الصور قرار صدر بالأغلبية الساحقة يثير غضب إيران ويلقى ترحبيا كبيرا من السعودية شاهد.. حريق ضخم في العاصمة المؤقتة عدن دعوة للمشاركة في الحملة الإلكترونية بمناسبة يوم الصحافة اليمنية ليفربول يدفع أكبر مبلغ في تاريخ النادي للتعاقد مع هذا اللاعب مسئولة صحية تدعو المواطنين الى الإبتعاد عن الشائعات وتحصين أطفالهم ضد مرض الحصبة وسيلة حوثية جديدة لنهب الأموال باستخدام الأطفال كرهائن مأزق تاريخي للقارة العجوز.. عقوبات روسيا تجر أوروبا لكارثة تاريخية حفار القبور يكشف للكونغرس عن فظائع النظام السوري
أعلنت السلطات الإسبانية ،يوم الأربعاء ضبط أكثر من 3,2 طن من الكاثينونات الاصطناعية (المكون النشط من نبتة القات) في ميناء برشلونة، مؤكدة أنها أكبر عملية ضبط في أوروبا لهذا المخدر.
وأضافت السلطات في بيان أن "الحرس المدني صادر أكبر كمية من الكاثينونات الاصطناعية المكتشفة في أوروبا حتى الآن"، بإجمالي 3,2 طن، "بقيمة سوقية تبلغ 61 مليون يورو".
والكاثينون-بحسب البيان- هو مادة منبهة موجودة في القات، وهي شُجيرة منتشرة في شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، مع تأثيرات مبهجة مماثلة لتلك الموجودة في الأمفيتامينات عند مضغ أوراقها.
وأكد الحرس المدني أن مشتقات القات الاصطناعية "أقوى من المكون الطبيعي وأ كثر خطورة بكثير".
وتُظهر الصور التي نشرها الحرس المدني عشرات البراميل البلاستيكية التي تحتوي على المنتج على شكل أحجار بيضاء صغيرة.
وبدأ التحقيق في وقت سابق من هذا العام بعد عملية في فرنسا دفعت السلطات إلى التحقيق في شأن مستودع في ميناء برشلونة، في شمال شرق إسبانيا، حيث توزع المادة في بقية أوروبا.
وكانت منظمة إجرامية "عابرة للحدود" توزع المادة من خلال ثلاث شركات باستخدام وثائق مزورة. وقُبض على شخص فيما لا يزال آخرون مطلوبين.