شاهد.. حريق ضخم في العاصمة المؤقتة عدن

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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تسبب حريق ناقلة نفط في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس، الى اندلاع حريق اكبر في احدى مساكب النفط.

وقالت مصادر محلية ان ناقلة نفط احترقت، وتوسع الحريق إلى اندلاع حريق في موقع مساكب شركة النفط بميناء الزيت بمديرية البريقة.

رواية اخرى قالت ان الحريق اندلع اولا في ميناء الزيت المخصص لاستقبال ناقلات وسفن الوقود الواقع في مديرية البريقة، وامتد إلى أحد القواطر المحملة بالوقود، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص،دون معرفة اسبابه .