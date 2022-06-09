دعوة للمشاركة في الحملة الإلكترونية بمناسبة يوم الصحافة اليمنية

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، الصحفيين، إلى التفاعل الكبير مع الحملة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي التي ستنطلق الساعة السابعة مساء اليوم الخميس 9 يونيو تحت هاشتاج "يوم الصحافة اليمنية" #يوم_الصحافه_اليمنيه.

وأهابت منظمة "صدى"، في بيان لها، بجميع الصحفيين والاعلاميين والناشطين والمهتمين، والمؤسسات الاعلامية والمنظمات الحقوقية، للمشاركة الفاعلة وإحياء يوم الصحافة اليمنية الذي يصادف التاسع من يونيو من كل عام.

وتهدف الحملة الإلكترونية إلى تعزيز روح التضامن بين زملاء المهنة، والتضامن مع الصحفيين اليمنيين وعلى رأسهم الصحفيين المختطفين والمعتقلين، وتسليط الضوء على حالة الصحافة ووضع الصحفيين في اليمن.

تهدف ايضا الى لفت الانتباه للصحافة والصحفيين اليمنيين وضرورة توفير الحماية لهم واحترام حقوقهم، وبما يسهم في منع إفلات مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين من العقاب.