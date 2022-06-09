مسئولة صحية تدعو المواطنين الى الإبتعاد عن الشائعات وتحصين أطفالهم ضد مرض الحصبة

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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تزامنا مع فعاليات الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة في عموم المحافظات ، أستضافت إذاعة روافد FM في بثها الإذاعي والذي يبث من مديرية غيل باوزير بمحافظة حضزموت، مسئولة التثقيف الصحي بالمديرية، ضمن برنامجا خاصا اعدته الإذاعة يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022 لمواكبة أعمال الحملة في عموم المديرية وضواحيها.

حيث كانت سلامة باقحيزل مسؤولة التثقيف الصحي بمكتب الصحة بغيل باوزير ضيفة للبرنامج وتحدثت بدورها عن أعمال سير الحملة الوطنية الطارئة والصعوبات التي وأجهت سير الحملة ومدى فاعلية هذه الحملة .

وناشدة باقحيزل خلال حديثها عن أهمية وضرورة تحصين وتلقيح الأطفال مادون سن الست أشهر حتى العشر سنوات في المراكز الصحية الثابته والمتحركة ، داعية جميع أولياء الأمور الأبتعاد عن الأقاويل والشاعات التي تحاك في عدم مامونية اللقاح والأضرار الناجمة عند التلقيح ، مؤكدة فاعلية التلقيح ومامونيته من قبل منظمة الصحة العالمية .

كما قدمت باقحيزل شرحا مفصل ووافي عن مرض الحصبة وكيفية الوقاية منه والاعراض الروتينية المصاحبة عند التحصين أضافة الى أهم الاعراض التي قد تصيب الأطفال الذين لم يتم تلقيحهم وأصيبو بالحصبة ، مشيدة بدور مكتب الصحة بغيل باوزير والفريق المرافق للحملة على جهودهم المضنية في انجاح الحملة وأستهدافهم المناطق والقرى في ضواحي المديرية .

ودشنت أعمال الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة والتي بدات من 4-6 وتنتهي اليوم 9-6 2022.