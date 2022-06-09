الرئيس الفرنسي ماكرون يوجه طلبا إلى الأسطورة زيدان

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسالة إلى زين الدين زيدان، يطالبه فيها بالعودة إلى الدوري الفرنسي "من أجل تألق فرنسا".

وأضاف ماكرون في مقابلة مع "راديو مونتي كارلو" أن لديه "إعجابا كبيرا" بالمدرب السابق لريال مدريد الإسباني والمطلوب لقيادة باريس سان جرمان.

وقال ماكرون في المقابلة إن رؤية المدرب الفرنسي (49 عاما)، الذي فاز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وغير مرتبط بأي عقد حاليا، سيكون "رائعا".

وأردف الرئيس الفرنسي على هامش زيارة إلى كليشي سو بوا في الضواحي الشرقية لباريس عنوانها الرياضة لدى الشباب: "لم أتحدث إلى زين الدين زيدان، لكنني معجب به كثيرا لاعبا ومدرباً".

وأضاف ماكرون الذي يشجع نادي مرسيليا: "نريد حقا أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب من موهبة مماثلة كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس رئيسية نطمح إليها كثيرا لأنديتنا؛ لذلك آمل، من أجل تألق فرنسا أن يعود مرة أخرى، أن يأتي لتدريب ناد فرنسي كبير. سيكون أمراً رائعاً