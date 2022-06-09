مأزق تاريخي للقارة العجوز.. عقوبات روسيا تجر أوروبا لكارثة تاريخية حفار القبور يكشف للكونغرس عن فظائع النظام السوري الرئيس الفرنسي ماكرون يوجه طلبا إلى الأسطورة زيدان روسيا تكشف عن عملية هي الأولى من نوعها في سماء أوكرانيا لأول مرة منذ 5 سنوات.. الجنيه المصري يهوي إلى أدنى مستوى مقابل الدولار واشنطن تكشف عن الخطوات المقبلة بعد تجديد الهدنة في اليمن قريباً.. «واتساب» يضيف هذه الميزة الجديدة مباحثات يمنية بريطانية أمريكية لمناقشة دعم القطاعين الإقتصادي والمالي مفاجأة صادمة..مليشيات الانقلاب تمنع صرف المساعدات الغذائية للمستحقين في مناطق سيطرتها رسمياً.. كأس العالم 2022 بأربعة منتخبات عربية فقط
صرّح مصدر مطلع بأن روسيا، استخدمت في سياق العملية الخاصة في أوكرانيا، أربع مقاتلات "سو – 57" متصلة بشبكة معلومات واحدة بهدف تدمير وسائط الدفاع الجوي.
ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن المصدر المطلع قوله:
"نفذت القوات الفضائية الجوية الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة، عملية لتحديد وتدمير أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا باستخدام سرب من أحدث أربع مقاتلات سو - 57 متعددة الوظائف. وجرى دمج الطائرات في شبكة معلومات بواسطة أنظمة الاتصال الآلي وإرسال البيانات والملاحة وتحديد الهوية في الوقت الفعلي".
ولفت المصدر أيضا إلى أن "جمع الطائرات في فضاء معلوماتي واحدة يزيد من كفاءة تحديد الأهداف وضربها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم تأكيد ضعف الرؤية الرادارية للطائرة سو - 57.
يشار إلى أن الطائرة "سو – 57"، هي مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، طورتها شركة "سوخوي"، وهي مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والسطحية.
وتتميز هذه المقاتلة الشبحية بسرعة تفوق الصوت، وبتسليح داخلي، وطلاء ممتص لموجات الرادار، بالإضافة إلى مجموعة من أحدث المعدات. وتنفذ روسيا منذ 24 فبراير عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا.
وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن هدفها هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وتقول وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي أكمل المهام الرئيسة للمرحلة الأولى، وقلل بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا