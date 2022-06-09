مفاجأة صادمة..مليشيات الانقلاب تمنع صرف المساعدات الغذائية للمستحقين في مناطق سيطرتها

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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منعت مليشيا الحوثي الانقلابية، توزيع المساعدات الإنسانية على المستحقين في مناطق سيطرتها، مشترطة عليهم إلحاق أطفالهم بمراكزها الصيفية الطائفية.

وأفاد سكانٌ محليون، بأن مليشيا الحوثي أغلقت سجلات القيد المتعلقة بمستحقي المعونات، ودعت الأُسر المسجلة لمراجعتها بغرض إجراء بعض التعديلات بخصوص شروط الاستحقاق.

ووضعت مليشيا الحوثي، أمام الأسر المستحقة، العديد من الشروط، مقابل الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لها رغم ضآلتها.

وتشير المصادر إلى أن الالتحاق بما تسمى المراكز الصيفية، والتي تعد مراكز لتجنيد الأطفال وتحشيدهم إلى الجبهات، شرطٌ أساسي وضعته المليشيا.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيا ربطت صرف معونات المنظمات الدولية بتسجيل فرد من الأسرة على الأقل في المراكز الصيفية التابعة لها.

وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية بانقلابها على السلطة واجتياحها مدن البلاد، جعلت نحو 20 مليون يمني بحاجة ماسة للأمن الغذائي، 10 ملايين منهم لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم التالية، وغالبًا لا يحصل هؤلاء على العون الإنساني الذي تتلقفه المليشيا قبل أن يصل إليهم.