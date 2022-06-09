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رسمياً.. كأس العالم 2022 بأربعة منتخبات عربية فقط

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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ودع منتخب الإمارات حلم المشاركة في مونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام استراليا بهدفين مقابل هدف في مباراة الملحق الآسيوي، ليتأهل المنتخب الأسترالي لمواجهة بيرو على حسم البطاقة، الاثنين المقبل.

 

وتقدمت أستراليا بواسطة جاكسون إيرفاين في مطلع الشوط الثاني (53)، وعادلت الإمارات بواسطة كايو كانيدو بعدها بأربع دقائق، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأستراليا التي سجل لها أيدن هروستيك هدف الفوز قبل نهاية المباراة بست دقائق.

 

وسينضم الفائز من أستراليا والبيرو في النهائيات إلى منتخبات المجموعة الثانية المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

 

وتسعى أستراليا، المصنفة 42 عالمياً، إلى بلوغ النهائيات للمرة السادسة، علماً أنها شاركت للمرة الأولى في مونديال 1974، وفي النسخ الأربع الأخيرة، وبلغت الدور الثاني مرة وحيدة في 2006.

 

أما الامارات فكانت تمني النفس بالاقتراب من إمكانية المشاركة في النهائيات العالمية للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1990، لكن أستراليا حالت دون ذلك.

 

وبذلك لن يشارك في البطولة التي ستقام في نهاية العام الجاري في قطر سوى 4 منتخبات عربية، هي مستضيفة البطولة، والسعودية وتونس والمغرب.

 

وسينطلق كأس العالم 2022 في قطر من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022، وذلك بمشاركة 32 منتخباً، وسط توقعات بحضور 1.5 مليون مشجع من أرجاء العالم كافة.

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