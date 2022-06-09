طائرة مجهولة تخترق المجال الجوي لأربع دول أوروبية

الخميس 09 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن طائرة خاصة على متنها شخصان اخترقت المجال الجوي لهنغاريا وصربيا وبلغاريا ورومانيا، وحلقت على ارتفاع منخفض.

وأكدت أن الطيار لم يستجب للطلبات التي تم إرسالها له عبر الاتصال اللاسلكي وللإشارات المرئية التي أرسلتها الطائرة العسكرية التي رافقت طائرته.

ووفقا للبيانات، أقلعت الطائرة من هنغاريا بالقرب من مدينة ديبريسين حوالي الساعة 17:30 دون خطة طيران معتمدة وبدون تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال.

ورافقتها في المجال الجوي الهنغاري طائرتان تابعتان لسلاح الجو الهنغاري، في المجال الجوي الروماني رافقتها طائرة تابعة لسلاح الجو الروماني.

وحوالي الساعة 19:00 دخلت الطائرة الأجواء الصربية لمدة دقيقتين تقريبا ثم دخلت المجال الجوي البلغاري.

وأكدت وزارة الدفاع الرومانية أن "السلطات البلغارية تحقق في المنطقة التي تم رصد الطائرة فيها من أجل التعرف عليها".