سلطات شبوة تعلن تدشين نشاط أعمال مطار عتق الدولي

الأربعاء 08 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة ( شرق اليمن)، الأربعاء، تدشين العمل في نشاط أعمال إعادة افتتاح مطار عتق الدولي وحصوله على قرار الموافقة على إعادة تشغيلهُ رسميًا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، خلال اجتماعا موسعًا أعقبه مؤتمرًا صحفيًا، لمحافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي بِمعية رئيس الهيئة العامة للطيران اليمنية الكابتن صالح بن نهيد بعاصمة المحافظة عتق.

وأعرب محافظ شبوة خلال المؤتمر، عن تطلعه لبدء عمل إعادة افتتاح المطار، لما له من أهمية حيوية سينعكس أثرها على شبوة والمحافظات المجاورة.

وتعهد الوزير بالحفاظ على المطار من أي أعمال عشوائية، تُعيق حركة الطيران في المحافظة، مؤكدًا دعمه الخدمي بِتوفير سيارة إطفاء حديثة، سَتصل إلى مطار عتق، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

من جانبه، قال صالح بن فهيد” إن “هيئة الطيران المدني؛ سَتُشعر المنظمات الدولية بِالجاهزية، وسَتوجه شركات الطيران المُشغلة (اليمنية، السعيدة، بلقيس) بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لِتشغيل وتسيير رحلاتهم التجارية بشكل دائم، من وإلى مطار عتق الدولي.

وأبدى بن فهيد” استعداده بِتوفير الأجهزة الملاحية الحديثة، وإعادة ترميم صالة الضيافة، لاستئناف العمل الملاحي المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبه، تحدث عثمان عبد الحق، ممثل الشركة اليمنية للخدمات الأرضية، عن المتطلبات اللازمة من مركبات نقل حقائب السفر والبضائع وسُلّم الركاب والميازين الهيدروليكية، ضمن جهود توفير المُعدات والآليات اللازمة لِتقديم أفضل الخدمات لِلمُسافرين المُغادرين والواصلين.