عقب وصول المبعوث الأممي صنعاء.. الحوثيون يلوحون بمقترحهم الأحادي بشأن تعز

الأربعاء 08 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء، جددت ميليشيا الحوثي تلويحها بتنفيذ مبادرتها الأحادية بشأن فتح الطرق والمعابر في تعز والمحافظات الأخرى، والتي اعتبرتها الحكومة "التفافا وتحايلا على المفاوضات".

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، إن فريقهم المفاوض عاد إلى صنعاء برفقة المبعوث الأممي لليمن بعد الانتهاء من نقاشات المرحلة الأولى حول الطرق والخروقات.

وأشار ناطق الحوثيين إلى تمسك الميليشيا بالمبادرة الأحادية بشأن فتح ثلاث طرق فرعية لمدينة تعز.

وكان الفريق الحكومي المفاوض رحب بمقترح جديد قدمه المبعوث الأممي بشأن فتح خمس طرق، ثلاث منها في تعز (إحداها طريق رسمي وطريقان فرعيان)، غير أن الوفد الحوثي رفض المقترح الأممي.

والطرق التي قدمها المبعوث الأممي ووافق عليها الوفد الحكومي هي: الستين-الحوجله-عصيفرة والستين-الخمسين-الأربعين-الدفاع الجوي وجولة سوفتيل-الجهيم-كلابه-الروضة وتعزالراهده-كرش ودمت-الضالع، وهي الطرق التي ينتظر المبعوث الأممي الموافقة عليها من قبل الحوثيين.

وصباح الاربعاء، وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى صنعاء، برفقة وفد ميليشيا الحوثي المفاوض بشأن فتح معابر تعز والمحافظات الأخرى.

وقال مكتب المبعوث الأممي إن غروندبرغ وصل إلى صنعاء للتشاور مع الحوثيين حول الجهود المبذولة لتنفيذ وتعزيز الهدنة.