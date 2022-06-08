الرئيس ”رشاد العليمي“ يصل البحرين في ثاني محطات جولته الخارجية لحشد الدعم الاقتصادي لليمن

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وصل رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، العاصمة البحرينية المنامة قادما من دولة الكويت، ضمن جولة خارجية تشمل أيضا مصر، وقطر.
وأشاد الرئيس اليمني بالدور البحريني الفاعل في معركة استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية، ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أعرب عن أمله في أن تمثل هذه الزيارة دفعة إضافية للعلاقات بين البلدين، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وحشد الدعم الاقليمي والدولي للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي.
ويرافق الرئيس خلال الزيارة، عضو مجلس القيادة، و وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والنقل الدكتور عبدالسلام حميد، والصحة الدكتور قاسم بحيبح، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة.