مقتل طفلين شقيقين بانفجار مقذوف من مخلفات الحوثيين بتعز

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أفادت مصادر محلية، الاربعاء 8 يونيو/حزيران، بمقتل طفلين شقيقين بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب جنوبي غرب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).
وقالت المصادر لمراسل "مأرب برس“، إن الطفلين الشقيقين (عـدي، محمد نجيب عبدالرحمن)، قتلا نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات بقايا حرب المليشيا الحوثية في منطقة "المراتبه" مديرية جبل حبشي غرب تعز.
وأمس الثلاثاء، أكد المرصد اليمني للالغام إصابة مهندس يعمل في نزع الألغام بجروح متفرقة نتيجة انفجار لغم للحوثيين، في محيط مستشفى "العطير الخيري" في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب.