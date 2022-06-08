الريال اليمني يواصل الانهيار في مناطق ”الشرعية“ والسعودي يقترب من الـ300 (تعرف على أسعار الصرف في تداولات اليوم)

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واصل الريال اليمني انهياره أمام سلة العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في ظل عجز الحكومة والبنك المركزي اليمني عن اتخاذ أي إجراءات ناجعة لحماية العملة الوطنية والاقتصاد اليمني من الانهيار.
وبحسب مصادر مصرفية، فقد سجل الريال اليمني في تعاملات اليوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران هبوطاً جديداً مقابل العملات الأجنبية في عدن.
وفيما بلغ سعر الدولار 1078 ريالاً للبيع، و1059 ريالاً مقابل الدولار للشراء،تراوح الريال السعودي مقابل الريال اليمني بين 280 و285 ريال.