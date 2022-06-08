الريال اليمني يواصل الانهيار في مناطق ”الشرعية“ والسعودي يقترب من الـ300 (تعرف على أسعار الصرف في تداولات اليوم)

الأربعاء 08 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 786

واصل الريال اليمني انهياره أمام سلة العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في ظل عجز الحكومة والبنك المركزي اليمني عن اتخاذ أي إجراءات ناجعة لحماية العملة الوطنية والاقتصاد اليمني من الانهيار.

وبحسب مصادر مصرفية، فقد سجل الريال اليمني في تعاملات اليوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران هبوطاً جديداً مقابل العملات الأجنبية في عدن.