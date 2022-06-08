مبعوث كويتي خاص الى اليمن لهذه المهمة منتخب اليمن يحصد أول نقطة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 وفلسطين تتصدر المجموعة طبيبة روسية تكشف لأول مرة علامات بسيطة لأعراض المبكرة للسرطان القاتل في الأمعاء كيف قادت السعودية اجتماع أوبك بلس إلى بر الأمان في 15 دقيقة أغلى صفقة في 2022.. ريال مدريد يخطف موهبة فرنسا من ليفربول للمرة الأولى.. ناسا تطلق صواريخ من خارج أمريكا تباهى بها بوتن.. تفاصيل صواريخ بوك إم 3 الأخطر في حرب أوكرانيا الكهرباء تصل السماء.. العالم على موعد مع طائرة ثورية تحذيرات مهمة وعاجلة من عملية احتيال جديدة مكلفة تستهدف تطبيق واتس آب آبل تكشف عن أقوى حواسبها المحمولة والمجهز ببطارية تعمل 20 ساعة
حصد المنتخب اليمني،اول نقطة بعد تعادله سلبا مع منتخب الفلبين، صباح اليوم الاربعاء لحساب المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس اسيا القادمة 2023.
وكانت المباراة سجالا بين المنتخبين ، وسنحت عدة فرص خلال الشوطين لكنها لم تترجم الى اهداف.
ويواجه المنتخب اليمني نظيره منتخب فلسطين يوم السبت القادم، ثم يلتقي في الجولة الأخيرة مع صاحب الأرض منتخب منغوليا يوم الثلاثاء القادم.
ويتأهل متصدر المجموعة الى نهائيات آسيا(الصين 2023) مباشرة.
ويتصدر منتخب فلسطين حاليا المجموعة بعد فوزه قبل قليل على منغوليا بنتيجة 1-0.