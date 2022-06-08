منتخب اليمن يحصد أول نقطة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 وفلسطين تتصدر المجموعة

الأربعاء 08 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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حصد المنتخب اليمني،اول نقطة بعد تعادله سلبا مع منتخب الفلبين، صباح اليوم الاربعاء لحساب المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس اسيا القادمة 2023.

وكانت المباراة سجالا بين المنتخبين ، وسنحت عدة فرص خلال الشوطين لكنها لم تترجم الى اهداف.

ويواجه المنتخب اليمني نظيره منتخب فلسطين يوم السبت القادم، ثم يلتقي في الجولة الأخيرة مع صاحب الأرض منتخب منغوليا يوم الثلاثاء القادم.

ويتأهل متصدر المجموعة الى نهائيات آسيا(الصين 2023) مباشرة.

ويتصدر منتخب فلسطين حاليا المجموعة بعد فوزه قبل قليل على منغوليا بنتيجة 1-0.