طبيبة روسية تكشف لأول مرة علامات بسيطة لأعراض المبكرة للسرطان القاتل في الأمعاء كيف قادت السعودية اجتماع أوبك بلس إلى بر الأمان في 15 دقيقة أغلى صفقة في 2022.. ريال مدريد يخطف موهبة فرنسا من ليفربول للمرة الأولى.. ناسا تطلق صواريخ من خارج أمريكا تباهى بها بوتن.. تفاصيل صواريخ بوك إم 3 الأخطر في حرب أوكرانيا الكهرباء تصل السماء.. العالم على موعد مع طائرة ثورية تحذيرات مهمة وعاجلة من عملية احتيال جديدة مكلفة تستهدف تطبيق واتس آب آبل تكشف عن أقوى حواسبها المحمولة والمجهز ببطارية تعمل 20 ساعة تعادل بطعم الهزيمة بين ألمانيا وإنجلترا أسوأ فتكاً من كورونا ..الصحة العالمية تكشف عن جائحة حقيقة قادمة تهدد حياة الملايين من سكان العالم
أعلنت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض السرطان، أن ظهور مشكلات في البراز والدم هي أولى الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء
تشير الأخصائية في مقابلة مع موقع "doctorpiter.ru"، إلى أن الأعراض الأولى المبكرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء، هي النزيف ومشكلات مختلفة في البراز والشعور بوجود جسم غريب في الأمعاء.
ولكن على الرغم من أن هذه الأعراض تعتبر مبكرة، إلا أنها تظهر في مرحلة متقدمة من المرض.
وتضيف، كشفت نتائج الدراسات التي أجرتها الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، بشأن تأثير الأدوية الشائعة الاستخدام في سرطان القولون والمستقيم.
وتقول، "يمكن للأشخاص الذين تقل اعمارهم عن 70 عاما، أن يعيشوا 10 سنوات أخرى وألا يعانوا من خطر النزيف الدموي، وعليهم استخدام جرعات صغيرة من الأسبيرين للوقاية من سرطان القولون والمستقيم".
وتضيف، وأما الذين يعانون من مرض السكري، فيمكنهم تناول عقار ميتفورمين وفيتامين D والكالسيوم وحمض الفوليك والستاتين للوقاية من سرطان الأمعاء