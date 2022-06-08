أغلى صفقة في 2022.. ريال مدريد يخطف موهبة فرنسا من ليفربول

الأربعاء 08 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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في منتخب فرنسا فجر ريال مدريد الإسباني صفقة الموسم، وسجل أغلى انتقال هذا الصيف، حتى الآن، بالتعاقد مع لاعب فرنسي شاب، بمبلغ ضخم.

وأفادت وسائل إعلام أوروبية، الثلاثاء، بأن لاعب الوسط الدولي الواعد الفرنسي أوريليان تشواميني سينضم إلى ريال مدريد بطل أوروبا والدوري الاسباني لكرة القدم.

وبحسب "ماركا" الاسبانية و"ذي أثلتيك" البريطانية فقد توصل الطرفان إلى اتفاق "نهائي" بينهما، فيما أكدت قناة "آر أم سي" ما تم تداوله مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ 80 مليون يورو اضافة إلى 20 مليونا مكافآت.

وتفوقت صفقة اللاعب الفرنسي الشاب، الذي لا يزال "مغمورا" بشكل كبير في عالم كرة القدم، على صفقة انتقال المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند إلى مانشستر سيتي، والتي بلغت 60 مليون يورو.ي

ذكر أن تشواميني كان مطلوبا بشرة من قبل المدرب الألماني يورغن كلوب، حيث كان يرغب بضمه إلى ليفربول، حتى أن التقارير أشارت إلى مكالمة بين كلوب واللاعب، حاول فيها الألماني إقناعه بالانتقال إلى أنفيلد.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن الشاب الفرنسي قد وافق على عرض ليفربول بشكل مبدئي، قبل أن يختار ريال مدريد، مما وضع ليفربول في موقف صعب، سيضطر فيه للبحث على لاعب بديل في مركز خط الوسط.

وبات تشواميني (22 عاماً) ثاني لاعب ينضم إلى النادي الملكي بعد المدافع الألماني أنتونيو روديغر القادم من تشلسي الإنجليزي مجانا. وفضّل اللاعب الفرنسي الانضمام إلى أبطال أوروبا بدلا من الانتقال إلى باريس سان جرمان بطل فرنسا والذي ابدى اهتمامه بالتعاقد معه.

وتفجرت موهبة لاعب الوسط مع موناكو بعد انتقاله إلى صفوفه مقابل 20 مليون يورو في يناير 2020 قادما من بوردو، ومع المنتخب الفرنسي الذي خاض معه 10 مباريات وسجل هدفا.

وشارك تشواميني أساسيا في المباراتين الاخيرتين لمنتخب "الديوك" ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي يحمل لقبها في الخسارة أمام الدنمارك 1-2 والتعادل مع كرواتيا 1-1.