أسوأ فتكاً من كورونا ..الصحة العالمية تكشف عن جائحة حقيقة قادمة تهدد حياة الملايين من سكان العالم مأرب..إجراءات لإعادة مليون و200 ألف نازح إلى كشوف الاستجابة الإنسانية بيان من الخزانة الأمريكية حول تحديات اقتصادية غير مسبوقة موجة حر شديدة بطريقها للشرق الأوسط وصيف ملتهب يهدد بلدان عربية أمريكا: إيران أفشلت إحياء الاتفاق النووي بطلبها رفع العقوبات الحوثيون ارتكبوا ثلثيها.. 35 ألف انتهاك بحق أطفال اليمن صندوق النقد الدولي متفائل باستقرار الاقتصاد اليمني السعودية تقدم ”تنازلات صعبة“.. الولايات المتحدة تزف البشرى بخصوص المحادثات ”السعودية-الإيرانية“ بشأن اليمن الكويت تعلن تسمية مبعوث لها الى اليمن لإدارة الدعم خلال الفترة المقبلة دعم اقتصادي وتعهدات ومنح وتسهيلات ومزايا لليمنيين.. نتائج ثاني أيام زيارة الرئيس ”رشاد العليمي“ للكويت ولقاءاته بالمسؤولين الكويتيين.. ؟
حذر خبير بارز في الصحة العالمية من أن تزايد نقص الغذاء قد يمثل نفس التهديد الصحي للعالم مثل جائحة كورونا كوفيد-19.
وقال بيتر ساندز المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، لرويترز في مقابلة اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الذي جاء نتيجة أسباب منها الحرب في أوكرانيا، ربما يؤدي إلى وفاة الملايين بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف "يؤدي نقص الغذاء إلى أمرين، الأول أنك تواجه مأساة موت الناس جوعا بالفعل. وثانيا هناك حقيقة أن أعدادا أكبر بكثير من الناس غالبا ما يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الموجودة".
وأضاف إن الجهود المبذولة لتحسين التأهب لمواجهة جائحة ينبغي ألا تقع في نفس الخطأ "الكلاسيكي" المتمثل في الاهتمام فقط بالأزمات التي تشبه التهديد الأخير الذي واجهه العالم. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 15 مليون شخص قد ماتوا نتيجة تفشي كوفيد-19. وقال ساندز إن هناك حاجة إلى الاستثمار لتعزيز النظم الصحية للمساعدة في الاستعداد لتداعيات نقص الغذاء، وهو جزء من اختصاص الصندوق العالمي. ويسعى الصندوق، ومقره مدينة جنيف السويسرية، إلى جمع 18 مليار دولار لتعزيز الأنظمة الصحية، ومكافحة أمراض الإيدز والسل والملاريا، فضلا عن التعامل مع الآثار الناجمة عن الجائحة.