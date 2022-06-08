أسوأ فتكاً من كورونا ..الصحة العالمية تكشف عن جائحة حقيقة قادمة تهدد حياة الملايين من سكان العالم مأرب..إجراءات لإعادة مليون و200 ألف نازح إلى كشوف الاستجابة الإنسانية بيان من الخزانة الأمريكية حول تحديات اقتصادية غير مسبوقة موجة حر شديدة بطريقها للشرق الأوسط وصيف ملتهب يهدد بلدان عربية أمريكا: إيران أفشلت إحياء الاتفاق النووي بطلبها رفع العقوبات الحوثيون ارتكبوا ثلثيها.. 35 ألف انتهاك بحق أطفال اليمن صندوق النقد الدولي متفائل باستقرار الاقتصاد اليمني السعودية تقدم ”تنازلات صعبة“.. الولايات المتحدة تزف البشرى بخصوص المحادثات ”السعودية-الإيرانية“ بشأن اليمن الكويت تعلن تسمية مبعوث لها الى اليمن لإدارة الدعم خلال الفترة المقبلة دعم اقتصادي وتعهدات ومنح وتسهيلات ومزايا لليمنيين.. نتائج ثاني أيام زيارة الرئيس ”رشاد العليمي“ للكويت ولقاءاته بالمسؤولين الكويتيين.. ؟
أقر لقاء جمع السلطة المحلية بمحافظة مأرب، بفريق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) باليمن، عدداً من الإجراءات والخطوات الكفيلة بتصحيح خطأ إسقاط مليون و200 ألف نازح من كشوف خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأوتشا للعام الجاري 2022م، والحد من الآثار السلبية على أوضاعهم الإنسانية.
وناقش وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح مع فريق أوتشا الذي يترأسه نائب مدير مكتب الأوتشا بعدن رينيه نيجينهويس، أبرز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتحديد عدد النازحين والمتضررين من الحرب في المحافظة، وردم الفجوة بين الأرقام الرسمية للسلطة المحلية والحكومة التي رُفعت بناءً على مسوحات سابقة، وما تم اعتماده من الأوتشا في خطة الاستجابة.
وأقر الاجتماع الترتيبات اللازمة لإجراء مسح مشترك بين المكاتب المعنية بالسلطة المحلية والمنظمات الأممية، وتعزيز آلية التواصل وتبادل المعلومات والبيانات بين الأوتشا والسلطة المحلية والوزارات الحكومية ذات العلاقة بالجوانب الإنسانية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
وأكد اللقاء على استمرار المنظمات بحشد الدعم والتمويل لردم الفجوة في الاحتياجات الإنسانية بالمحافظة، وتخفيف الآثار السلبية على الأوضاع الإنسانية للأعداد الكبيرة من النازحين الذين تجاهلتهم خطة الاستجابة الإنسانية عند إعدادها، وضمان عدم حرمانهم من حقهم الإنساني حتى يتم الوقوف على الرقم الحقيقي.