مأرب..إجراءات لإعادة مليون و200 ألف نازح إلى كشوف الاستجابة الإنسانية

الأربعاء 08 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أقر لقاء جمع السلطة المحلية بمحافظة مأرب، بفريق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) باليمن، عدداً من الإجراءات والخطوات الكفيلة بتصحيح خطأ إسقاط مليون و200 ألف نازح من كشوف خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأوتشا للعام الجاري 2022م، والحد من الآثار السلبية على أوضاعهم الإنسانية.

وناقش وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح مع فريق أوتشا الذي يترأسه نائب مدير مكتب الأوتشا بعدن رينيه نيجينهويس، أبرز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتحديد عدد النازحين والمتضررين من الحرب في المحافظة، وردم الفجوة بين الأرقام الرسمية للسلطة المحلية والحكومة التي رُفعت بناءً على مسوحات سابقة، وما تم اعتماده من الأوتشا في خطة الاستجابة.

وأقر الاجتماع الترتيبات اللازمة لإجراء مسح مشترك بين المكاتب المعنية بالسلطة المحلية والمنظمات الأممية، وتعزيز آلية التواصل وتبادل المعلومات والبيانات بين الأوتشا والسلطة المحلية والوزارات الحكومية ذات العلاقة بالجوانب الإنسانية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وأكد اللقاء على استمرار المنظمات بحشد الدعم والتمويل لردم الفجوة في الاحتياجات الإنسانية بالمحافظة، وتخفيف الآثار السلبية على الأوضاع الإنسانية للأعداد الكبيرة من النازحين الذين تجاهلتهم خطة الاستجابة الإنسانية عند إعدادها، وضمان عدم حرمانهم من حقهم الإنساني حتى يتم الوقوف على الرقم الحقيقي.