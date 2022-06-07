بيان من الخزانة الأمريكية حول تحديات اقتصادية غير مسبوقة

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مستويات ضخمة من التضخم ناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: نواجه تحديات عدة بما فيها مستويات غير مقبولة للتضخم ناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا، ونعمل مع الكونغرس للرد بشكل مشترك على حرب روسيا غير المشروعة وغير المبررة في أوكرانيا.

وأضافت: سنبذل كل ما في وسعنا لمواجهة حرب بوتين الوحشية عبر مقاومة شرسة على المستوى الدولي، والولايات المتحدة في وضع اقتصادي أقوى اليوم من أي دولة أخرى في العالم.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن خبراء مستقلين توقعوا أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن ينمو بوتيرة أسرع من اقتصاد الصين هذا العام.

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً بالتضخم لم تشهده منذ 40 عاماً، وحاول بايدن وإدارته الحيلولة دون التأثر بتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أنّ ذلك التأثير وصل إلى جميع دول العالم.