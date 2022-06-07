أمريكا: إيران أفشلت إحياء الاتفاق النووي بطلبها رفع العقوبات

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 125

حملت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إيران مسؤولية عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015،.

وقالت في بيان باجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مطالب إيران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم.

وأضافت الولايات المتحدة: "ما نحتاجه هو شريك لديه إرادة في إيران. وتحديدا، فإن على إيران إسقاط مطالب رفع العقوبات التي تتجاوز بوضوح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، (وهي المطالب) التي تمنعنا الآن من التوصل إلى اتفاق".